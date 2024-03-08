Naci Görür uyarıyor! O fay hattına dikkat edin!

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarılarda bulundu!

# deprem # Prof. Dr. Naci Görür
Editör: Yağmur Biçen
Naci Görür uyarıyor! O fay hattına dikkat edin! - Resim: 1

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarılarda bulundu.

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Naci Görür uyarıyor! O fay hattına dikkat edin! - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale-Yenice merkezli 4,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da hissedilmesinin ardınan yürekler ağza gelmişti.

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Naci Görür uyarıyor! O fay hattına dikkat edin! - Resim: 3

Her gün yeni bir noktada depremin meydana gelmesi kırılan fayların büyük depreme etki edip etmeyeceğiyse merak konusu oldu.

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Naci Görür uyarıyor! O fay hattına dikkat edin! - Resim: 4

Muğla'da yaşanan deprem ise o bölgenin tehlike yaratıp yaratamayacağını düşündürdü.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesaplarından duyurdu!

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