Naci Görür uyarıyor! O fay hattına dikkat edin!
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarılarda bulundu!
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarılarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Çanakkale-Yenice merkezli 4,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da hissedilmesinin ardınan yürekler ağza gelmişti.
Her gün yeni bir noktada depremin meydana gelmesi kırılan fayların büyük depreme etki edip etmeyeceğiyse merak konusu oldu.
Muğla'da yaşanan deprem ise o bölgenin tehlike yaratıp yaratamayacağını düşündürdü.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesaplarından duyurdu!