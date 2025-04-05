Narin cinayetinde kritik gelişme: Kayıtları açıklandı
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran’a ait cinayet günü telefon ve internet kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı.
Kayıtları açıklayan avukat Yılmaz Demiroğlu, müvekkilinin telefonunda cinayeti bildiğine dair herhangi bir şüpheli bulgu bulunmadığını belirtti.
Olay, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşanmış, küçük Narin kaybolduktan 19 gün sonra evine 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğu öldürmek” suçlamasıyla dava açılmıştı.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 28 Aralık 2024’te karar çıkmış; anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cesedi derenin kenarına bıraktığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise “delilleri yok etme ve gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
avukat cinayet günü kayıtlarını paylaştı
Dava sürecine dair yeni bir gelişme yaşandı. Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkiline ait cinayet günü telefon ve internet trafiğine ilişkin bilgileri sosyal medya üzerinden açıkladı.
Demiroğlu’nun açıklamasına göre, Yüksel Güran 21 Ağustos günü saat 09.39’da telefon rehberinde “Hediye” ismiyle kayıtlı bir kişiyi arayarak çamaşır götürmekten söz etti.
Aynı kişiyi saat 19.30’da tekrar arayarak Narin’in orada olup olmadığını sordu.
Saat 13.55 ile 16.46 arasında telefonda herhangi bir arama ya da olağandışı hareketlilik tespit edilmedi. Bu saatlerde PUG Mobile isimli oyunun açıldığı, zaman zaman oynandığı ve bu işlemlerin küçük oğlu Eren tarafından yapıldığı belirtildi.
Saat 15.42’de Enes isimli kişinin cihazına internet paylaşımı için bağlanıldığı, 16.01’de Bluetooth ile bir kulaklığa bağlantı kurulduğu ve 16.02’de müzik uygulamasının başlatıldığı tespit edildi. Telefonun asıl hareketliliği ise 19.30’dan itibaren başladı.
Avukat Demiroğlu, bu verilerin müvekkilinin cinayet saatlerinde uyuduğunu ve herhangi bir şüpheli davranış göstermediğini savundu.