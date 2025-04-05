Narin cinayetinde kritik gelişme: Kayıtları açıklandı

Saat 13.55 ile 16.46 arasında telefonda herhangi bir arama ya da olağandışı hareketlilik tespit edilmedi. Bu saatlerde PUG Mobile isimli oyunun açıldığı, zaman zaman oynandığı ve bu işlemlerin küçük oğlu Eren tarafından yapıldığı belirtildi.

Saat 15.42’de Enes isimli kişinin cihazına internet paylaşımı için bağlanıldığı, 16.01’de Bluetooth ile bir kulaklığa bağlantı kurulduğu ve 16.02’de müzik uygulamasının başlatıldığı tespit edildi. Telefonun asıl hareketliliği ise 19.30’dan itibaren başladı.