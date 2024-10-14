Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı
Narin Güran'ın katil soruşturması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni kamera kayıtları gün yüzüne çıktı.
Dosyaya dahil edilen görüntüler arasında, "Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan satın aldım" diyen Nevzat Bahtiyar ile son anlarına ilişkin görüntüler de yer alıyor.
İddialara göre Narin evde öldürülmüş ve bu esnada anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar da evde bulunuyordu.
Bahtiyar'ın, Narin'i araca yerleştirdikten sonra dereye doğru hareket ettiğini anlar, çevredeki bir çiftliğe ait güvenlik kameralarına yansıdı.
Aracıyla Eğertutmaz Deresi'ne giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuval içerisindeki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresinde gömdüğü tespit edildi. Bahtiyar'ın daha sonra aracına binerek, baldızının evine gidip çay içtiği de ifade edildi.
Son elde edilen görüntülere göre, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini götürürken ve gömdüğü sırada yalnız olduğu da belirtiliyor.
Yapılan titiz çalışmalar sonucu görüntülere ulaşılırken, kamera kaydı bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim edildiği öğrenildi.
Öte yandan, TÜBİTAK tarafından incelemeye alınan askeri üsse ait 360 derece dönen kameranın görüntülerinde güneş ışığı (ters ışık) nedeniyle kararma olduğundan dolayı çözümün de sıkıntıların yaşandığı öğrenildi.
Narin cinayetinde büyük bir öneme sahip görüntülerde yaşanan sıkıntıya rağmen TÜBİTAK'taki 'özel ekip' görüntüleri çözmek için büyük bir titizlikle alışıyor. Söz konusu kameranın Narin'in köyü dâhil 20 kilometrelik bir alanı kontrol ettiği belirtildi.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova da Narin Güran cinayetine dair son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı.
İddianameye yansıması beklenen detayları anlatan Canvova, "Narin evde öldürüldü. Evde 4 kişi vardı. Anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar evdeydi. Amca Salim Güran ile Narin'in ağabeyi Narin'i öldürdüğü iddianameye yansıması bekleniyor" dedi.