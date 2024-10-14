Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı

Öte yandan, TÜBİTAK tarafından incelemeye alınan askeri üsse ait 360 derece dönen kameranın görüntülerinde güneş ışığı (ters ışık) nedeniyle kararma olduğundan dolayı çözümün de sıkıntıların yaşandığı öğrenildi.

Narin cinayetinde büyük bir öneme sahip görüntülerde yaşanan sıkıntıya rağmen TÜBİTAK'taki 'özel ekip' görüntüleri çözmek için büyük bir titizlikle alışıyor. Söz konusu kameranın Narin'in köyü dâhil 20 kilometrelik bir alanı kontrol ettiği belirtildi.