Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş!

Evde, Narin’in öldüğü odadaki tüm halılar ve örtüler yıkanırken, yerlerin defalarca çamaşır suyu ile silindiği belirlendi. Aile üyelerinin, özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ve Yüksel Güran’ın, 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları tespit edildi.

Narin'in öldürülmesinin hemen ardından, amca Salim Güran’ın saatlerce telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmelerin büyük bir kısmını WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan bu görüşmelerin delillerin yok edilmesine yönelik olduğu düşünülüyor.