Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş!
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin ortam dinlemesine karşı müzik açarak önlem almaya çalıştıkları tespit edildi. Narin’in hayatını kaybettiği evde, aile üyelerinin delilleri yok etmeye yönelik çeşitli girişimler belirlendi.
Tavşantepe Köyü'nde yaşayan küçük Narin’in cansız bedeni, köy yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüpheliler teknik takip altına alındı ve telefonları dinlenmeye başlandı. Aynı zamanda, şüphelilere yönelik ortam dinlemesi de gerçekleştirildi.
Gazeteci Ferit Demir'in aktardığı bilgilere göre, şüphelilerin ortam dinlemesine karşı müzik açarak konuşmalarını gizlemeye çalıştıkları ortaya çıktı. Özellikle Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos’tan sonra, aile üyeleri WhatsApp yazışmalarını silip telefonlarını değiştirdi.
Soruşturma sırasında, aile üyelerinin ortam dinlemesine karşı müzikli bir önlem aldığı tespit edilirken, şüphelilerin birçok kez açık ve kapalı alanlarda toplantılar düzenledikleri belirlendi. Bu toplantılarda konuşulanların dışarıya sızmasını engellemek için yüksek sesli müzik açıldığı öğrenildi.
Narin'in katledildiği evde halılar, kanepe örtüleri ve yolluklar yıkanmış
Elde edilen bilgilere göre, aile üyeleri, köy muhtarı Salim Güran'ın talimatları doğrultusunda hareket etti. Narin'in hayatını kaybettiği evde birçok halı, kanepe örtüsü ve masa örtüsü yıkandı. Anne Yüksel Güran’ın kıyafetlerinin de çamaşır makinesinde yıkandığı, çamaşır makinesinin aşırı yüklenme nedeniyle bozulduğu ve bu yüzden diğer örtülerin Hediye Güran’ın evine götürülerek orada yıkandığı tespit edildi.
Evde, Narin’in öldüğü odadaki tüm halılar ve örtüler yıkanırken, yerlerin defalarca çamaşır suyu ile silindiği belirlendi. Aile üyelerinin, özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ve Yüksel Güran’ın, 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları tespit edildi.
Narin'in öldürülmesinin hemen ardından, amca Salim Güran’ın saatlerce telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmelerin büyük bir kısmını WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan bu görüşmelerin delillerin yok edilmesine yönelik olduğu düşünülüyor.
Olayla ilgili gizli tanık devrede
Jandarma ekipleri, olay sonrası amca Salim Güran’ın oldukça telaşlı davrandığını belirledi. Bu durum, köyde bulunan ve akraba olmayan bir kişi tarafından gözlemlendi. Bu kişi, güvenlik birimleri ile temas kurarak gizli tanık statüsüne alındı.
TÜBİTAK, silinen görüntüleri kurtaracak
Jandarma, şüphelilerin evlerinde bulunan güvenlik kameralarının olay sonrası devre dışı bırakıldığını tespit etti. Amca Salim Güran’ın evinde bulunan kameraların görüntüleri silinirken, aynı durum amca Hüseyin Güran’ın evindeki kameralar için de geçerliydi. Jandarma, her iki kameranın hard disklerine el koyarak görüntülerin TÜBİTAK tarafından geri getirilmesi için çalışmalara başladı. Ayrıca, okulun güvenlik kameralarının da incelendiği ve bu kayıtlarda herhangi bir müdahale olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.