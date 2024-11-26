Narin Güran cinayetinde yeni kanıt: Şüphelinin aracı görüntülendi

Bunun üzerine jandarma tarafından hazırlanan tutanakta şu ifadeler yer aldı:

"Daran-2 Üs Bölgesinde mevcut olan Gözcü-2 (Keskingöz) elektro-optik sensör sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenilebildiği hususları Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli teknik personelden bilgi alınarak tespit edilmiştir."

NARİN GÜRAN KAYBOLDUKTAN SONRA WHATSAPP GRUBU OLUŞTURULMUŞ

Dava dosyasında ayrıca Narin Güran kaybolduktan sonra WhatsApp grubu oluşturulduğu, amca Salim ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu bazı aile fertlerinin bu grupta yer aldığına ilişkin bilgiler yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.