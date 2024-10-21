Narin Güran davasında önemli gelişme! Müebbet hapis istemi
Küçük Narin cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
İddianamede, olay anında şüphelilerin aynı evde bulundukları bilgisine de yer verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, HTS ve daraltılmış baz kayıtları doğrultusunda, şüphelilerin olay sırasında aynı evde bulundukları tespit edildi.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Bu olay üzerine soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin Güran'a ait DNA izlerine rastlanan amca Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.