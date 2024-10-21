Narin Güran davasında önemli gelişme! Müebbet hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin Güran'a ait DNA izlerine rastlanan amca Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.