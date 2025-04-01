Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi?

Telefon kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemede, Salim Güran’ın cinayetin en kritik saatleri olan 15.14-15.40 arasında sürekli olarak telefonunu kullandığı ve internet bağlantısını kesmediği tespit edildi. Bu durum, Nevzat Bahtiyar’ın iddia ettiği olayların gerçekleşmediğini gösteriyor.