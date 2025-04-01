Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi?

Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında yeni gelişmeler yaşandı. Cinayetten tutuklu bulunan amca Salim Güran ile ilgili önemli bir belge kamuoyuyla paylaşıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi? - Resim: 1

Güran ailesinin avukatı Yılmaz Demiroğlu, Salim Güran’ın internet kullanım kayıtlarını içeren dökümü sosyal medya hesabından yayımladı.

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Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi? - Resim: 2

Paylaşılan belgede, cinayetin işlendiği kritik zaman diliminde Salim Güran’ın telefonunu sürekli kullandığı iddia edildi.

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Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi? - Resim: 3

Avukat Yılmaz Demiroğlu, yaptığı açıklamada, olayla ilgili tanık konumunda bulunan Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi? - Resim: 4

Bahtiyar’ın ifadesinde yer alan "Salim beni yukarı çağırdı, Arif’in evine birlikte girdik, Narin’in cansız bedenini battaniyeye sardık, ardından Salim, aracıyla cami tarafından gelip battaniyeyi geri aldı" sözlerinin bilimsel verilerle çürütüldüğü öne sürüldü.

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Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi? - Resim: 5

Telefon kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemede, Salim Güran’ın cinayetin en kritik saatleri olan 15.14-15.40 arasında sürekli olarak telefonunu kullandığı ve internet bağlantısını kesmediği tespit edildi. Bu durum, Nevzat Bahtiyar’ın iddia ettiği olayların gerçekleşmediğini gösteriyor.

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Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi? - Resim: 6

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Narin Güran cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğu öldürmek’ suçlamasıyla dava açıldı.

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Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi? - Resim: 7

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi? - Resim: 8

Nevzat Bahtiyar ise, küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran’dan aldığını ve köyden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğünü söylemişti. Ancak mahkeme, Bahtiyar’ı ‘delilleri gizlemek ve yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi? - Resim: 9

Dava dosyası, gerekçeli kararın yazılmasının ardından Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

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Narin Güran suçlama