Narin Güran davasında yeni deliller ortaya çıktı: Suçlamalar çürütülebilir mi?
Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında yeni gelişmeler yaşandı. Cinayetten tutuklu bulunan amca Salim Güran ile ilgili önemli bir belge kamuoyuyla paylaşıldı.
Güran ailesinin avukatı Yılmaz Demiroğlu, Salim Güran’ın internet kullanım kayıtlarını içeren dökümü sosyal medya hesabından yayımladı.
Paylaşılan belgede, cinayetin işlendiği kritik zaman diliminde Salim Güran’ın telefonunu sürekli kullandığı iddia edildi.
Avukat Yılmaz Demiroğlu, yaptığı açıklamada, olayla ilgili tanık konumunda bulunan Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bahtiyar’ın ifadesinde yer alan "Salim beni yukarı çağırdı, Arif’in evine birlikte girdik, Narin’in cansız bedenini battaniyeye sardık, ardından Salim, aracıyla cami tarafından gelip battaniyeyi geri aldı" sözlerinin bilimsel verilerle çürütüldüğü öne sürüldü.
Telefon kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemede, Salim Güran’ın cinayetin en kritik saatleri olan 15.14-15.40 arasında sürekli olarak telefonunu kullandığı ve internet bağlantısını kesmediği tespit edildi. Bu durum, Nevzat Bahtiyar’ın iddia ettiği olayların gerçekleşmediğini gösteriyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Narin Güran cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğu öldürmek’ suçlamasıyla dava açıldı.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Nevzat Bahtiyar ise, küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran’dan aldığını ve köyden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğünü söylemişti. Ancak mahkeme, Bahtiyar’ı ‘delilleri gizlemek ve yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Dava dosyası, gerekçeli kararın yazılmasının ardından Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.