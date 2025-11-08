Narin Güran davasında yeni gelişme! Amca Salim Güran'dan açıklama geldi

Kardeşi tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajında Salim Güran, destek verenlere teşekkür etti: "Bizi bu zor günlerimizde yalnız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."

Amca Salim Güran, komşu Nevzat'ı suçladığı mesajını şu iddiayla tamamladı: "Her şey ortada. Biz kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, susmayacağız, sessiz kalmayacağız".