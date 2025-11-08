Narin Güran davasında yeni gelişme! Amca Salim Güran'dan açıklama geldi
8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, Erzurum Cezaevi'nden yolladığı mesajda, 4 yıl 6 ay ceza alan komşu Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.
Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran'dan yeni ifadeler geldi.
Erzurum Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski muhtar Salim Güran, kendisini ziyaret eden kardeşinin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
"İştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan hüküm giyen Salim Güran, açıklamasında, davada 4 yıl 6 ay hapis cezası alan komşu Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.
Güran'ın kardeşi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Çıkan bütün deliller katil olan Nevzat'ı kabak gibi ortaya koyuyor" iddiasında bulunuldu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Cinayete ilişkin biri ana dava olmak üzere iki ayrı dava açılmıştı.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, küçük kızın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına mahkum edilmişti. Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Verilen kararla ilgili Yargıtay aşaması beklenirken, hükümlü aile bireyleri Erzurum Cezaevi'nde bulunuyor.
Kardeşi tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajında Salim Güran, destek verenlere teşekkür etti: "Bizi bu zor günlerimizde yalnız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."
Amca Salim Güran, komşu Nevzat'ı suçladığı mesajını şu iddiayla tamamladı: "Her şey ortada. Biz kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, susmayacağız, sessiz kalmayacağız".