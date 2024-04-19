Nuri Alço'nun tedavisiyle ilgili yeni gelişme
Yaklaşık 2 hafta önce Eskişehir'de rahatsızlanan ve tedavi altına alınan 73 yaşındaki ünlü oyuncu Nuri Alço ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nuri Alço'nun kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildiği ve tedavisine burada devam edileceği belirtildi.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, 6 Nisan'da memleketi Eskişehir'de rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Nuri Alço, 7 Nisan'da Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavi sürecinde hayati tehlikeyi atlatan Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi. Alço, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Sanatçının eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Nuri Alço'ya kalp pili takılacağını belirterek, "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az." ifadesini kullandı.
Nuri Alço, önceki yıllarda da baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı