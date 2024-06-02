O ilçe ve beldelerde seçmen yeniden sandık başında
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesine karar verdiği üç ilçe dört beldede oy verme işlemi başladı. İşte o ilçe ve beldeler.
KAYSERİ PINARBAŞI'NDA SEÇMEN YENİDEN SANDIK BAŞINDA
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti.
İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullanıyor. İlçede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.
ŞANLIURFA HİLVAN İLÇESİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.
İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.
SİVAS'IN GÜNEYYAKA BELDESİ
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Beldede bulunan Güneykaya Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.
Beldede, 5 sandıkta, 1140 seçmen oy kullanacak. Oy kullanma işlemi sırasında zaman zaman gerginlik yaşanan okulda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Beldede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.
TUNCELİ'NİN AKPAZAR BELDESİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Akpazar beldesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı. Saat 08.00’da oy verme işleminin başlamasıyla beldedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu Akpazar Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine geldi.
Beldede, 10 sandıkta 1700 seçmen oy verme işlemi gerçekleştirecek.
Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.