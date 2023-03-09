O ilde diri fay hattı ortaya çıktı: Deprem riski var mı?

"KUŞKULANACAK BİR DURUM YOK"

TRT'nin haberine göre, Yapracık-Bağlıca arasında, otoyolun hemen kenarından geçen fayın daha önceden de bilindiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu şu ifadeleri kullandı:

- Bu daha önce Etimesgut'ta 3,5 civarındaki depremlerin kaynağı olarak bizim tarafımızdan bilinen bir yapı.