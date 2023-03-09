O ilde diri fay hattı ortaya çıktı: Deprem riski var mı?
Depremlerin ardından vatandaşlar, bulunduğu illerde fay olup olmadığını araştırıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Türkiye'nin diri fay haritasındaki Ankara detayı dikkat çekti. Uzman isimden "Ankara" detayı ile ilgili açıklama geldi.
Merkez üssü kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler 11 ili de etkiledi ve büyük yıkıma neden oldu. Yıkıcı depremlerin ardından sosyal medyada bilimsel bir açıklaması olmadan yapılan paylaşımlar ise bilgi kirliliğine neden oluyor.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritaları, Ankara'da tedirginlik yarattı. Bilimsel verilere dayanmadan yapılan paylaşımlar kentte yeni bir fay ortaya çıktığı algısını oluşturdu.
Bağlıca'dan Yapracık'a uzanan fay, uzmanlara göre yeni değil ve büyük deprem riski taşımıyor.
"KUŞKULANACAK BİR DURUM YOK"
TRT'nin haberine göre, Yapracık-Bağlıca arasında, otoyolun hemen kenarından geçen fayın daha önceden de bilindiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu şu ifadeleri kullandı:
- Bu daha önce Etimesgut'ta 3,5 civarındaki depremlerin kaynağı olarak bizim tarafımızdan bilinen bir yapı.
Ayrıca Prof. Dr. Seyitoğlu, ana yapı olmadığı için yıkıcı büyüklükte deprem riski oluşturmadığına dikkati çekti:
- Ana yapı değil. O yüzden kuşku ve heyecan yapılmasına gerek yok.