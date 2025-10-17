Öğrenciler dikkat! KYK burs ve kredi başvurusu bugün bitiyor

KİMLER BAŞVURABİLİR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, ara sınıflarda eğitimine devam eden öğrenciler ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrenciler KYK burs veya kredi için başvuruda bulunabiliyor.