Öğrenciler dikkat! KYK burs ve kredi başvurusu bugün bitiyor

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları bugün sona eriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen başvurular, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Öğrenciler dikkat! KYK burs ve kredi başvurusu bugün bitiyor

Üniversite öğrencilerinin eğitim süresince maddi destek sağlamak amacıyla verilen KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında son saatlere girildi.



13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde yürütülen başvurular, bu yıl da tamamen e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.



E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAY BAŞVURU İMKANI

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler, e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebiliyor.



e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre temin etmesi veya alternatif giriş yöntemlerini kullanması gerekiyor.



Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden e-Devlet’e otomatik olarak aktarılıyor. Bu nedenle adayların başvuru öncesinde öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.
Eğer bilgilerinde hata bulunan öğrenciler, üniversitelerinin öğrenci işleri birimleriyle görüşerek YÖKSİS kayıtlarını düzelttirmeli.



Hatalı veya eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve bu öğrencilere burs veya kredi ödemesi yapılmayacak.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, ara sınıflarda eğitimine devam eden öğrenciler ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrenciler KYK burs veya kredi için başvuruda bulunabiliyor.



Burs ve kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve akademik durumlarına göre değerlendirilecek.



Başvuru formunda yer alan bilgiler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edilerek kontrol edilecek.



Değerlendirme sürecinin ardından mevzuata uygun bulunan öğrencilere geri ödemesiz burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi verilecek.



Başvuru sürecinde teknik sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472) hattından veya KYK_Destek iletişim kanalı üzerinden yardım alabiliyor.



2025-2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Yeni dönem burs ve kredi miktarları henüz açıklanmadı. Ancak 2024-2025 eğitim yılında uygulanan ödemeler şu şekildeydi:

Lisans ve ön lisans öğrencileri: 3.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL
Doktora öğrencileri: 9.000 TL



KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih için henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Sonuçların Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.



Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklama sonrası öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

