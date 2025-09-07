Ölü faylar yeniden canlandı! Prof. Dr. Sözbilir’den Sındırgı depremi sonrası kritik uyarı

“ÖLÜ FAYLAR TETİKLENDİ”



Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlere ilişkin değerlendirmesinde önemli uyarılar yaptı. Sözbilir, “Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir” dedi.