Ölü faylar yeniden canlandı! Prof. Dr. Sözbilir’den Sındırgı depremi sonrası kritik uyarı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ölü fayların tetiklendiğini ve bölgede 5’i geçmeyen deprem fırtınası beklendiğini açıkladı.
SINDIRGI’DA ART ARDA DEPREMLER
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, bugün 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı olan depremler çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntılar bölgede endişe yarattı.
“ÖLÜ FAYLAR TETİKLENDİ”
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlere ilişkin değerlendirmesinde önemli uyarılar yaptı. Sözbilir, “Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir” dedi.
EMENDERE FAY ZONU’NA DİKKAT
Sözbilir, 10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından etkinliğin Sındırgı’nın güneyindeki dağlık alana göç ettiğini belirtti. Depremlerin, Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaştığını açıkladı.
“DEPREM FIRTINASI BEKLENİYOR”
Sözbilir, bölgede jeotermal kaynakların bulunduğunu ve bu fayların yeniden hareketlendiğini vurguladı. “Büyüklüğü 5’i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir” diyerek bölge halkını uyardı.