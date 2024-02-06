Ömer Faruk Gergerlioğlu öldürülen teröristlerle görüşmüş! Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili dikkat çeken detay

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristler ile DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bağlantıları ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun 2019 ve 2020 yıllarında teröristlerle görüştüğü öğrenildi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu öldürülen teröristlerle görüşmüş! Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili dikkat çeken detay
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İstanbul'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

Polis kontrol noktasına biri kadın 2 saldırgan tarafından ateş açılırken olay yerinde 3'ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Bölgedeki saldırganlar ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

SALDIRGANLARIN DHKP/C ÜYESİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Silahlı terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, saldırıda etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C üyesi olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

GERGERLİOĞLU'NUN TERÖRİSTLERLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı gerçekleştiren ve etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla ile bağlantısı ortaya çıktı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 11 Aralık 2020 tarihinde, tutuklu olan Pınar Birkoç ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Yine bize daha önceden de başvuran Düzce Hapishanesi'nden Pınar Birkoç ikinci kez Kovid olmuş. Bakın kaç olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? Onbinlerce mahpusu boş gerekçelerle tutuklu yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız koşullarda karantinada beklesin bu insanlar?" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 29 Ekim 2019'da ise Emrah Yayla ile ilgili yaptığı bir paylaşım dikkati çekti. Gergerlioğlu'nun Emrah Yayla'nın annesi Zeynep Yayla'nın, "Bolu F tipindeki oğlum Emrah Yayla'nın hapishanedeki kitap hakkı sınıflandırılmıştır. Bandrollü kitaplar verilmiyor. Haftalık sohbet hakkı da kullandırılmıyor" mesajını "Cezaevlerine gel de zindan deme, bunlar insani mi? Mahpuslar robot mu?" ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

PINAR BİRKOÇ KİMDİR?

Pınar Birkoç, 2001 yılında dünyaya geldi. Henüz 18 yaşında çeşitli suçlardan hüküm yiyen Pınar Birçok, bir süre cezaevinde kaldı. 23 yaşındaki Pınar Birkoç’a “yargılama” sürecinde “gizli tanık ifadeleri” ve bir yerde “ele geçirilen” molotof kokteylleri nedeniyle “patlayıcı madde bulundurmak”tan 10 yıl, “örgüt üyeliği”nden ise 9 yıl hapis cezası verildi. Cezaevinde bir süre kalan Birçok, daha sonra tahliye oldu.

EMRAH YAYLA KİMDİR?

Emrah Yayla, 1981 yılında doğdu. Yayla'nın 15 yıl önce Adana'da düzenlenen terör saldırısının da faili olduğu belirlendi.

Yayla'nın daha önce DHKP-C üyeliği nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Emrah Yayla'nın DHKP-C üyesiyken cezaevinden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduğu öğrenildi. Yayla'nın başvuru gerekçesinin ise mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılmak istemediği halde bu yöntemle duruşmalara alınmasından duyduğu şikayet olmuş.

Anayasa Mahkemesi ise bu yöntemle yapılan duruşmalar nedeniyle herhangi bir hak ihlalilinin olmayacağına hükmetmiş.

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