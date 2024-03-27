Oy kullanmayacak olanlara kötü haber!

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.