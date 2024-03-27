Oy kullanmayacak olanlara kötü haber!

Yerel seçimlere son 4 gün kaldı. Oy kullanmamayı düşünenlerin alacağı ceza belli oldu.

# 31 mart seçimleri # seçim
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Oy kullanmayacak olanlara kötü haber! - Resim: 1

Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanmasının beklenildiği 31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kaldı.

1 8
Oy kullanmayacak olanlara kötü haber! - Resim: 2

Oy kullanmama cezası yerel seçimlere günler kala yine gündemde.

2 8
Oy kullanmayacak olanlara kötü haber! - Resim: 3

Oy verme işlemi, 31 Mart 2024 Pazar günü doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayıp 16.00'da bitecekken diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

3 8
Oy kullanmayacak olanlara kötü haber! - Resim: 4

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.

4 8