Oy vermeye gitmeyecek olanlar dikkat! Cezası var
Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Yerel seçimlere giderken vatandaşlar oy kullanmamanın cezası olup olmadığını merak ediyor? Peki oy vermeyenler ceza alır mı? İşte cevabı
Türkiye yerel seçimlere giderken oy vermemenin cezası var mı sorusu da gündeme geldi. Oy vermek bir vatandaşlık ödevi olarak her vatandaşın yerine getirmesi gereken bir uygulama. Bir partiyi seçmeyecek vatandaşın da yine oy vermeye gidip boş oy atma hakkı bulunmakta.
Özellikle yerel seçimlerde il, ilçe, belde belediye başkanı, muhtar ve belediye meclis üyelerini seçeceğiz. Peki oy vermeye gitmeyecek olan vatandaşı bekleyen bir ceza var mı? Yüksek Seçim Kurulu, oy verme ödevini yerine getirmeyen vatandaşlara cezai yaptırım uyguluyor. Bu ceza para cezası şeklinde uygulanıyor. Geçtiğimiz genel seçimlerde oy kullanmayanlara 300 TL olarak uygulanmıştı.
Bu yıl oy kullanmayacak vatandaşlar için ceza yine Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek. Henüz açıklanmamış olsa da uzmanlar, oy kullanmamanın cezasının bu seçimlerde yeniden değerleme oranı seviyesinde zamlanmasının muhtemel olduğunu düşünüyor. Buna göre yüzde 58,46'lık bir artışla 475 liraya yükselmesi olası senaryolardan biri.
Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.