Oy vermeye gitmeyecek olanlar dikkat! Cezası var

Bu yıl oy kullanmayacak vatandaşlar için ceza yine Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek. Henüz açıklanmamış olsa da uzmanlar, oy kullanmamanın cezasının bu seçimlerde yeniden değerleme oranı seviyesinde zamlanmasının muhtemel olduğunu düşünüyor. Buna göre yüzde 58,46'lık bir artışla 475 liraya yükselmesi olası senaryolardan biri.