Özgür Özel ABD Yalanlarına Sarıldı

İsrail işgaline karşı savaşan HAMAS’ı terör örgütü ilan edenler kervanına Özgür Özel’de katıldı. İsrail saldırılarında 7 binin üzerinde sivilin hayatını kaybetmesini görmezden gelen Özel, “HAMAS bir terör örgütüdür" dedi.

Özgür Özel ABD Yalanlarına Sarıldı
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İsrail işgaline karşı savaşan HAMAS’ı terör örgütü ilan edenler kervanına Özgür Özel’de katıldı. İsrail saldırılarında 7 binin üzerinde sivilin hayatını kaybetmesini görmezden gelen Özel, “Hamas bir terör örgütüdür ve Filistin'de çatışmaların olmadığı bir süreçte sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır” dedi.


HAMAS düşmanlığında buluştular, ABD-İsrail propagandasına alet oldular...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı vatan mücadelesi veren bir mücahit grubu olarak tanımlamasının ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de Akşener'e destek çıkan bir açıklama geldi.

Özgür Özel, Zonguldak'ta yaptığı konuşmada ABD yalanlarına sarıldı. Bölgenin durgun bir dönemde olmasına rağmen HAMAS'ın savaş başlattığını iddia etti.

# Özgür Özel # chp
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