Özgür Özel-Erdoğan görüşmesinin tarihi açıklandı! İşte liderlerin bir araya geleceği tarih
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin tarihi belli oldu. Özgür Özel, Erdoğan görüşmesinin tarihini duyurdu. Görüşme tarihiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da açıklama geldi.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasette yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edeceğini söyleyerek randevu talep ettiklerini açıklamıştı.
Görüşme talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt gelmiş ve merakla beklenen görüşme 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde yapılmıştı.
1 saat 45 dakika süren kritik görüşmedeki en önemli konu başlığı yeni Anayasa olmuştu. Bir diğer konu başlığı da "tutuklular" olmuş, Can Atalay ve CHP'nin KHK'lılar ile ilgili talepleri Özgür Özel tarafından masaya getirilmişti. Liderler arasında ekonomi ile ilgili yapılan görüşmelerde ise ekonomik krizin, emeklilerin durumunun, ücretli ve asgari ücretli çalışanların durumu gündeme gelmişti.
Görüşmeyle ilgili daha sonra yapılan açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP'nin ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti.