Özgür Özel'den Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gerçekleştireceğini duyurduğu Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Özgür Özel, bölgede yaşanan son gelişmeler nedeniyle Filistin ziyaretini ertelediğini bildirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özgür Özel paylaşımında, daha önce bugün gerçekleştireceğini duyurduğu Filistin ziyaretiyle ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, paylaşımında, bugün için Filistin'e gideceğini daha önce duyurduğunu anımsattı.
Bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapatılması sebebiyle programını bugün gerçekleştiremeyeceğine bildiren Özel, "Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız. Ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir." dedi.
Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2024
Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim.
Filistin halkının yanındayız, ateşkes…
Kaynak: Anadolu Ajansı