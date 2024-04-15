Özgür Özel'den Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gerçekleştireceğini duyurduğu Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Özgür Özel, bölgede yaşanan son gelişmeler nedeniyle Filistin ziyaretini ertelediğini bildirdi.

Özgür Özel'den Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özgür Özel paylaşımında, daha önce bugün gerçekleştireceğini duyurduğu Filistin ziyaretiyle ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, paylaşımında, bugün için Filistin'e gideceğini daha önce duyurduğunu anımsattı.

Bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapatılması sebebiyle programını bugün gerçekleştiremeyeceğine bildiren Özel, "Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız. Ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Özgür Özel # chp # filistin
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