Özlem Çerçioğlu tüm Aydın'ı Mert Demir konserine davet etti!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir program hazırladı. İşte detaylar...
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı programını açıkladı.
“09.30’da Hükümet Konağı’nda çelenk sunma töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, 10.30’da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda salon programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, ödül töreni, öğrencinin konuşması, halk oyunu gösterileri, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşması, okulların koreografi gösterisi, final koreografisi, öğrencinin şiirini okuması, 14.00’te Aydın Forum AVM etkinlikleri, çadır etkinlikleri, resim sergisi açılışı, Zeytin Meydanı gösterileri, kortej yürüyüşü yapılacak."
23 Nisan günü Aydın'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlenecek. Efeler'deki Atatürk Kent Meydanı'nda, 23 Nisan Salı Günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek konserde ünlü sanatçı Mert Demir sahne alacak.