Pekmez Kardeşler ve Çirkinler suç örgütleri çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya operasyonları duyurdu

Yurt genelinde çeşirtli suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Ankara'da "Mahzen-1", İstanbul merkezli 2 ilde de "Mahzen-2" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pekmez Kardeşler ve Çirkinler organize suç örgütlerinin çökertildiğini duyurdu.

2 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden Pekmez Kardeşler organize suç örgütü üyelerinin "kasten yaralama", "silahla tehdit", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, Ankara'da eş zamanlı düzenlenen Mahzen-1 operasyonunda, Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini, 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Ali Yerlikaya ayrıca, operasyon sonucu 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğu bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde de Mahzen-2 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Yürütülen çalışmalar sonucu Çirkinler organize suç örgütü üyelerinin İstanbul'da 3 cinayet işlediklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, zanlıların Arnavutköy'de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdikleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini kaydetti.

Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda halen yurt dışında firarda olan Zuhat Altunç'un elebaşı olduğu Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik tabanca, 7 çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu, fişek ve şarjöre el konulduğu bilgisini verdi.