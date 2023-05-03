Öldürülen müzisyen Onur Şener’in ablası: "Kardeşim o gün insan suretli iblislerle karşılaşmış"
Mahkemede söz alan Onur Şener’in ablası Pınar Şener, "Allah iyilerle karşılaştırsın derler ya maalesef kardeşim o gün insan suretli iblislerle karşılaşmış. Onur'u sürekli kişiliğinden vurmaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Benim kardeşim 2 güzel lafa kanan bir insandı” dedi.
ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45), eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam edildi.
Mahkemede söz alan Onur Şener’in ablası Pınar Şener, şu sözleri söyledi:
- Allah iyilerle karşılaştırsın derler ya maalesef kardeşim o gün insan suretli iblislerle karşılaşmış. Onur'u sürekli kişiliğinden vurmaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Benim kardeşim 2 güzel lafa kanan bir insandı.
Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAY YERİNDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİ
3'ü tutuklu, 5 sanığın, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile Onur Şener'in annesi Leyla, babası Erhan ve ablası Pınar Şener katıldı. Duruşmada, tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tanık B.Ö. olay günü bacanağıyla birlikte mekana gittiğini ve Şener'in programın bittiğini duyurduğunu belirterek, şu sözleri söyledi:
- Onur Şener, 'Arkadaşlarım dışındaki erkekler burayı terk etsin' dedi. Masadan kalktık, çıkışa doğru gittik. O sırada Onur Şener, karaoke yapmaya başladı. Mekandan herkes çıkmaya başladıktan sonra lavaboya girdim. Çıktığımda mekan boşalmıştı, mekandan dışarı çıktığımda sırtı kan olan bir erkek vardı sokakta. O adamın yanında da ayakta duran sarışın bir kadın vardı. Onur Şener'e bir baktım boğazı çok kanıyor, düz yatırmaya çalışıp solunum yolu açmayı düşündüm ama ekipman yoktu. Yüzünü çevirdiğimde o kişinin Onur Şener olduğunu anladım. Doktor olmam sebebiyle göz bebeklerinden beyin ölümünün gerçekleştiğini anladım.