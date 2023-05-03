Öldürülen müzisyen Onur Şener’in ablası: "Kardeşim o gün insan suretli iblislerle karşılaşmış"

OLAY YERİNDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİ

3'ü tutuklu, 5 sanığın, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile Onur Şener'in annesi Leyla, babası Erhan ve ablası Pınar Şener katıldı. Duruşmada, tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tanık B.Ö. olay günü bacanağıyla birlikte mekana gittiğini ve Şener'in programın bittiğini duyurduğunu belirterek, şu sözleri söyledi:

- Onur Şener, 'Arkadaşlarım dışındaki erkekler burayı terk etsin' dedi. Masadan kalktık, çıkışa doğru gittik. O sırada Onur Şener, karaoke yapmaya başladı. Mekandan herkes çıkmaya başladıktan sonra lavaboya girdim. Çıktığımda mekan boşalmıştı, mekandan dışarı çıktığımda sırtı kan olan bir erkek vardı sokakta. O adamın yanında da ayakta duran sarışın bir kadın vardı. Onur Şener'e bir baktım boğazı çok kanıyor, düz yatırmaya çalışıp solunum yolu açmayı düşündüm ama ekipman yoktu. Yüzünü çevirdiğimde o kişinin Onur Şener olduğunu anladım. Doktor olmam sebebiyle göz bebeklerinden beyin ölümünün gerçekleştiğini anladım.