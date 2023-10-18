PKK'nın Norveç Kadın Yapılanması Sorumlusu İstanbul'da Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak operasyona imza attı.



PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet birimleri, Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı. Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.



Tokpınar'ın "örgüte müzahir ailelerle görüşüp devletin halka yaptığı sözde zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç'e götürmek" amacıyla geldiği tespit edildi. Tokpınar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.