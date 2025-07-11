PKK’nın silah bırakma sürecine siyasilerden dikkat çeken açıklamalar

Devletin de hükümetin de önemli görev ve sorumlulukları var. Hükümetin de bu süreci, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ve Türk Milleti’nde bütünleşme stratejisinde yürütmesi lazım. Hedefi koyduğumuz zaman çözümler doğru olur, eylemler doğru olur, adımlar doğru olur.

Abdullah Öcalan da cesur bir şekilde hedefi doğru koydu ve dedi ki ‘silahları bırakmak ve PKK’yı feshetmek için PKK Kongresi toplansın ama devletle ve toplumla bütünleşme için…’ Dolayısıyla Öcalan’ın da benimsediği, bütünleşme stratejisini önümüze koymamız ve hükümetin de bu stratejiye uygun adımları atması lazım.

Basit bir örnek, silahları yakmak yerine teslim etmek, bütünleşme hedefine daha uygun. Niye yakıyoruz bunları? Tamam sembolik olarak anladık. Ama o silahlar lazım. TSK’nın envanterine girmeli. Çünkü Türklerin ve Kürtlerin oluşturduğu Türk Milleti’nin ve hepimizin devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düşmanları var. Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’taki gelişmeler söz konusu. O silahlar gerekli, o silahları bırakan vatandaşlarımız da gerekli. O silahları hep birlikte, silah arkadaşı olarak kullanmamızın olası olduğu süreçlere giriyoruz. Bu neden önemli? Bu aynı zamanda karşılıklı güvenin tesis edilmesi, kurulması için önemli. Hükümetin de kararları cesaretle vermesi lazım. Karşılıklı güven, karşılıklı adımların sağlıklı bir şekilde yürümesi için önemli. Süreci bundan sonra karşılıklı güveni sağlayacak cesur adımlarla yürütmemiz lazım.

Silahı bırakan vatandaşlarımızın milletle ve toplumla bütünleşmeleri için yapılması gerekenler var. Bu vatandaşlarımız silahı bıraktı ama bu vatandaşlarımız yaşayacak. Bu vatandaşlarımıza ne vaad ediyoruz? Bu vatandaşlarımız, toplumun özgür vatandaşları olarak bu ülkeye, bu vatana bağlı, çalışan, üreten insanlar olarak artık bizim vatandaşlarımızdır, kardeşlerimizdir. Bunun koşullarını sağlamak zorundayız. Ekmeklerini kazanacağı koşullara kavuşmaları, ailelerine hizmet etmeleri, topluma hizmet etmeleri, kültürel ve eğitim bakımından gelişmeleri… Ve onların da tecrübelerinden millet olarak yararlanmamız lazım.

Vatan Partisi af kanunu hazırladı. Sürecin ilerlemesinde bu çok önemli. Bizden biri olmaları lazım. Hapishanelerde bir hayat öneremeyiz. Bu, sürecin başarısına hizmet etmez. Bu kanunu önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunacağız.

Hep beraber güvenle yürümek, omuz omuza yürümek, kaynaşmak, birbirimizi anlamak ve tanımak… Amaç nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ve Türk Milleti’nde bütünleşmek. Bu amaca hizmet eden siyasetleri ve pratik uygulamaları da hükümetin kararlaştırması lazım. Vatan Partisi, hükümet sorumluluğuyla hazırlıklarını yapmıştır. Bunları da kamuoyuna açıklayacağız.

PKK yöneticileri, PKK önderliği altında eylemlere katılmış unsurlar için hazırlanmış bir kanun. Ama bu kanundan yararlanmanın çok önemli bir şartı var. Kanunun özü var. Bu aftan yararlanmak isteyen vatandaşımız, sözlü veya yazılı olarak ‘TC devletiyle ve Türk Milleti’yle bütünleşme iradesiyle, bu kanundan yararlanmak istiyorum.’ diye talepte bulunacak. Burada bireysel irade de önemli. Devletle ve milletle bütünleşme amacını paylaşanlar, af kanunundan yararlanacak ki hakikaten bütünleşelim. Af kanunu 14 madden oluşuyor ve en önemli maddesi bu.

Pişmanlıktan farklı bir şey bu. Pişmanlıkta geçmişi kurcalıyorsunuz. Sürecin tekerine çomak sokmuş oluyorsunuz ama burada devlette ve toplumda bütünleşmek, sonuç itibariyle onurlu bir şey. Kürdüyle Türküyle bütün vatandaşlarımızın geleceğine karşı sorumlu bir tavır bütünleşme. Geçmişle ilgili tartışmalardan kurtarıyoruz. Çünkü o tartışmalar, süreci baltalayan baltalardır.”