PKK’nın silah bırakma sürecine siyasilerden dikkat çeken açıklamalar
PKK'nın Irak'taki törenle silah bırakma sürecini başlatması, siyasilerden peş peşe açıklamalar getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımı değerlendirdi.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin.”
PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hükümete bütünleşme stratejisi vurgusu yaptı ve sürecin devamı için önemli uyarılarda bulundu. Perinçek’in açıklamaları şu şekilde:
“Yeni bir sürecin başındayız, PKK silahları bıraktı ve bunun başarılı bir şekilde devam edeceğini bekliyoruz. Bu sürecin önündeyiz, başındayız.
Yeni bir süreç başlıyor. Burada hedefi doğru belirlemek önemli. Kalıcı çözüm, kesin çözüm, devletle ve milletle bütünleşmektir. Silahlar bırakılıyor ama sorunlar olacaktır.
Sürecin sorunsuz geçeceğini kimse beklemiyor çünkü sürecin düşmanları var. ABD var İsrail var. Her türlü kılığa girerler. Bölücülüğün geçmişten kalan bir zemini var. Zeminden yararlanmak isteyen ABD ve İsrail var. Başka güçler de zamanla çıkabilir. Hatta sürecin yanındaymış gibi bile görünürler. Kışkırtmalara zemin olan ayrılıkçılık burada problemler çıkartacaktır. Ama problemlerin üzerinden kesinlikle gelinecektir.
Burada stratejiyi ve hedefi doğru kurmak önemli. Nedir o? Vatan Partisi’nin ısrarla vurguladığı gibi devlette ve toplumda bütünleşmek. Silah bırakmak önemli bir adım ve çok önemli bir karar ama bırakılan silah tekrar ele alınır. Problemleri aşmanın kalıcı çözümü nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ve Türk Milleti’nde bütünleştiğimiz zaman ayrılıkçı ve silahlı mücadelenin temeli ortadan kalkmış olur.
Devletin de hükümetin de önemli görev ve sorumlulukları var. Hükümetin de bu süreci, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ve Türk Milleti’nde bütünleşme stratejisinde yürütmesi lazım. Hedefi koyduğumuz zaman çözümler doğru olur, eylemler doğru olur, adımlar doğru olur.
Abdullah Öcalan da cesur bir şekilde hedefi doğru koydu ve dedi ki ‘silahları bırakmak ve PKK’yı feshetmek için PKK Kongresi toplansın ama devletle ve toplumla bütünleşme için…’ Dolayısıyla Öcalan’ın da benimsediği, bütünleşme stratejisini önümüze koymamız ve hükümetin de bu stratejiye uygun adımları atması lazım.
Basit bir örnek, silahları yakmak yerine teslim etmek, bütünleşme hedefine daha uygun. Niye yakıyoruz bunları? Tamam sembolik olarak anladık. Ama o silahlar lazım. TSK’nın envanterine girmeli. Çünkü Türklerin ve Kürtlerin oluşturduğu Türk Milleti’nin ve hepimizin devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düşmanları var. Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’taki gelişmeler söz konusu. O silahlar gerekli, o silahları bırakan vatandaşlarımız da gerekli. O silahları hep birlikte, silah arkadaşı olarak kullanmamızın olası olduğu süreçlere giriyoruz. Bu neden önemli? Bu aynı zamanda karşılıklı güvenin tesis edilmesi, kurulması için önemli. Hükümetin de kararları cesaretle vermesi lazım. Karşılıklı güven, karşılıklı adımların sağlıklı bir şekilde yürümesi için önemli. Süreci bundan sonra karşılıklı güveni sağlayacak cesur adımlarla yürütmemiz lazım.
Silahı bırakan vatandaşlarımızın milletle ve toplumla bütünleşmeleri için yapılması gerekenler var. Bu vatandaşlarımız silahı bıraktı ama bu vatandaşlarımız yaşayacak. Bu vatandaşlarımıza ne vaad ediyoruz? Bu vatandaşlarımız, toplumun özgür vatandaşları olarak bu ülkeye, bu vatana bağlı, çalışan, üreten insanlar olarak artık bizim vatandaşlarımızdır, kardeşlerimizdir. Bunun koşullarını sağlamak zorundayız. Ekmeklerini kazanacağı koşullara kavuşmaları, ailelerine hizmet etmeleri, topluma hizmet etmeleri, kültürel ve eğitim bakımından gelişmeleri… Ve onların da tecrübelerinden millet olarak yararlanmamız lazım.
Vatan Partisi af kanunu hazırladı. Sürecin ilerlemesinde bu çok önemli. Bizden biri olmaları lazım. Hapishanelerde bir hayat öneremeyiz. Bu, sürecin başarısına hizmet etmez. Bu kanunu önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunacağız.
Hep beraber güvenle yürümek, omuz omuza yürümek, kaynaşmak, birbirimizi anlamak ve tanımak… Amaç nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ve Türk Milleti’nde bütünleşmek. Bu amaca hizmet eden siyasetleri ve pratik uygulamaları da hükümetin kararlaştırması lazım. Vatan Partisi, hükümet sorumluluğuyla hazırlıklarını yapmıştır. Bunları da kamuoyuna açıklayacağız.
PKK yöneticileri, PKK önderliği altında eylemlere katılmış unsurlar için hazırlanmış bir kanun. Ama bu kanundan yararlanmanın çok önemli bir şartı var. Kanunun özü var. Bu aftan yararlanmak isteyen vatandaşımız, sözlü veya yazılı olarak ‘TC devletiyle ve Türk Milleti’yle bütünleşme iradesiyle, bu kanundan yararlanmak istiyorum.’ diye talepte bulunacak. Burada bireysel irade de önemli. Devletle ve milletle bütünleşme amacını paylaşanlar, af kanunundan yararlanacak ki hakikaten bütünleşelim. Af kanunu 14 madden oluşuyor ve en önemli maddesi bu.
Pişmanlıktan farklı bir şey bu. Pişmanlıkta geçmişi kurcalıyorsunuz. Sürecin tekerine çomak sokmuş oluyorsunuz ama burada devlette ve toplumda bütünleşmek, sonuç itibariyle onurlu bir şey. Kürdüyle Türküyle bütün vatandaşlarımızın geleceğine karşı sorumlu bir tavır bütünleşme. Geçmişle ilgili tartışmalardan kurtarıyoruz. Çünkü o tartışmalar, süreci baltalayan baltalardır.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin bölücü terör belasından kurtulma noktasına geldiğini belirtti.
“Türkiye bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir.” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
“PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.”
Öte yandan Bahçeli, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak sürece katkısından dolayı teşekkür etti. Bahçeli ve İmralı heyetinin gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özel, partisinin barıştan yana olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.
Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir. Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir.
Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”
PKK’nın silah bırakma kararına ilişkin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, karardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu, “Bölücü terör örgütünün tek taraflı, koşulsuz ve şartsız şekilde silahlarını imha etmesi ve yapılanmasını fesh etmesi; bizim ayrılmaz parçamız ve bu vatanın öz evlatları olan Kürt kardeşlerimizi manipüle ederek bizlerden soyutlamaya çalışmalarının son bulduğu bir dönem olması umudunu taşıyor ve süreçten duyduğum memnuniyetimi belirtiyorum.” dedi.
PKK’ya bağlı 30 kişilik terörist grubun Süleymaniye’de silahlarını yakmasının ardından Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama geldi.
İmamoğlu, “PKK'nın feshinin ve silah bırakmasının ilk aşaması bugün Süleymaniye'de gerçekleşti. Terörün bittiği ve silahların sustuğu bir gelecek, hepimizin ortak isteği ve ihtiyacıdır.” ifadelerini kullandı.
Sürecin toplumun beklentilerine uygun şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, “Bu sürecin milletin bütününün ümitlerine ve kaygılarına uygun bir biçimde ilerlemesi için yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.
İmamoğlu, “Bu ilk adımın milletimiz, devletimiz ve coğrafyamızdaki bütün insanlar için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” sözleriyle açıklamasını sürdürdü.
Açıklamasının sonunda demokrasi vurgusu yapan İmamoğlu, “Unutulmamalıdır ki terörsüz ve müreffeh bir Türkiye için birinci öncelik herkes için demokrasidir. Seçilmişlerin yargı marifetiyle her gün tutuklandığı, söz söyleyenlerin sesinin kısıldığı, hukukun işlemediği bir yerde gerçek bir barışın inşa edilmesi mümkün değildir.” ifadelerine yer verdi.
PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama da CHP’ye geri dönen Muharrem İnce’den geldi. İnce, yapılan töreni eleştirerek sürecin inandırıcı olmadığını savundu.
Muharrem İnce ise gelişmelere yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Terörsüz Türkiye hepimizin arzu ettiği bir şey elbette… Ama tiyatroya dönen bugünkü haliyle değil. Yaşadığımız ikinci Habur olayıdır. 30 teröristi bir alana toplayıp, üç beş silahı yakma görüntüsü inandırıcı değildir.”
DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, PKK’lı bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin güncel durumu ve silahların imhası ele alındı. Buldan, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürece verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür etti.
Silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam ettiğini belirten Buldan, bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK’nın Süleymaniye’de başlattığı silah bırakma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, “Silah bırakma sürecinin izlenmesiyle ilgili devletin kurumları konuyu hassasiyetle takip ediyor.” dedi.
Türkiye için tarihi bir gün yaşandığını belirten Tunç, “Bugün tarihimizde unutulmayacak bir gün. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançerin çıkarıldığı ve o hançerin yakıldığı bir gün.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve MHP lideri Bahçeli’nin çağrısıyla sürecin başladığını hatırlatan Tunç, “terörün azdırılması” yönünde sabotajlara rağmen taviz verilmediğini belirtti.
Sürecin devamında TBMM’de bir komisyon kurulacağını ve bu komisyonda tüm partilerin sürece katkı sunacağını ifade eden Tunç, şöyle konuştu:
“Komisyonun yapacağı katkılar olacak... Bundan siyaset de kazanacak, herkes kazanacak. Milletimiz huzurlu bir geleceğe adım atacak. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye'yi iktidarıyla, muhalefetiyle hepimiz istiyoruz.”
Tunç, bölücü terörün 40 yıldır ülkenin kalkınmasının önünde en büyük engel olduğunu söyledi. “Bir daha analar ağlamasın diyoruz.” diyen Bakan, sürecin sabote edilmemesi gerektiğini vurguladı:
“Bu çok önemli bir gelişme, tarihi bir gelişme... Süreci sekteye uğratmak isteyenler yine devreye girebilir. Çok dikkatli olmak gerekir. Bu anlamda birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam etmemiz gerekir.”
Şehit aileleriyle yapılan görüşmelere de değinen Tunç, halkın genel olarak süreci olumlu karşıladığını söyledi. TBMM’de kurulacak komisyonun iç cepheyi tahkim etmede de önemli rol oynayacağını vurguladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, silahların bırakılmasıyla birlikte "Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli bir eşiğin aşıldığını belirtti. Sürecin başarıya ulaşması için toplumsal sorumluluğa dikkat çeken Ala, her kesime görev düştüğünü vurguladı.
“Bugün silahların bırakılması ve teslimi sürecinin başlamasıyla, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda kritik ve önemli bir eşik daha aşılmıştır. Gelinen bu aşamada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düşmektedir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye’de 86 milyonun kardeşliğinin, huzurunun ve güvenliğinin temini için atılacak her adımın ne kadar kritik ve önemli olduğu son derece açıktır.”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşma yolunda kritik bir eşiğin geçildiğini belirtti.
“Gelinen aşamada ‘terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir.”