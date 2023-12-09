Polat Çiftinin Davasında Sular Durulmuyor! Her Taşın Altından Başka Suç! Bu Sefer De Rüşvetle Gündeme Geldiler! Bakın Kime Rüşvet Teklif Etmişler!
Engin ve Dilan Polat çifti hakkında dava süreci devam ederken gündeme sürekli davayla ilgili yeni bir bilgi geliyor. Haklarında çok sayıda suç dosyası bulunan çift bu sefer de o avukata teklif ettikleri rüşvetle gündeme geldi.
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Bir süredir "internet fenomenlerine" yönelik devam eden operasyonlarla gündem çalkalanmaya devam ediyor. Haksız kazançlarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
İnternet platformlarından sürdükleri süper lüks yaşamı paylaşan Polat çifti hakkında süreç devam ederken Avukat Feyza Altun bir rüşvet iddiasını da ortaya çıkardı.
Halk TV'de katıldığı programda konuşan Av. Feyza Altun Polat çiftinin ona rüşvet sunduğunu ve bunun karlığında iddialarını geri çekmesini istediklerini belirtti.
Kendisi de yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelen Feyza Altun bu sefer ise pek çok suçtan haklarında dava açılmış olan Polat çifti ile yaşadığı olayı aktardı.