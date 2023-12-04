Prof. Dr. Ahmet Ercan Açıkladı! Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi? "Bu Deprem Öncüdür"
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bursa merkezli depremin öncü olduğunu belirtti. Ercan, depremin İstanbul ile ilişkisi olup olmadığını da söyledi.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bursa'da meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada, yaşanan depremin öncü olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İlk Açıklama
Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı açıklamada, "10,42’ de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu,Akyazı,İznik,Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu.Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir." ifadelerini kullandı.