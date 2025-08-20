Prof. Dr. Cenk Yaltırak tarih verip uyardı! Büyük İstanbul depremi ne zaman?
İTÜ MATAM Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara’da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 2065 yılına kadar gerçekleşebileceğini belirten Yaltırak, “yarın da olabilir” diyerek uyardı.
PROF. DR. CENK YALTIRAK’TAN DEPREM UYARISI
İTÜ Marmara Bölgesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yaltırak, Marmara’da beklenen büyük depremin en geç 2065 yılına kadar yaşanabileceğini söyledi.
“YARIN DA OLABİLİR”
Prof. Dr. Yaltırak, bu sürenin sadece bilimsel öngörü olduğunu, beklenen depremin yarın da gerçekleşebileceğini vurguladı.
“2065’e kadar yatalım anlamına gelmiyor” diyen Yaltırak, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSU
Yaltırak, en büyük riskin Doğu Marmara fayı üzerinde olduğunu söyledi.
Birden fazla fay parçasının aynı anda kırılması halinde 7,8 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini açıkladı.
MARMARA’DA TSUNAMİ TEHLİKESİ
Yaltırak, Marmara Denizi’nde 18 denizaltı heyelanı bulunduğunu ve büyük bir depremin bu heyelanları tetikleyebileceğini belirtti.
Böyle bir durumda tsunami riskinin ortaya çıkabileceğini kaydetti.
1509’DAKİ TSUNAMİ ÖRNEĞİ
Tarihsel verilere değinen Yaltırak, 1509 depremi sonrası Samatya surlarını aşan 6 metrelik dalgaların bir denizaltı heyelanıyla tetiklendiğini hatırlattı.
Aynı riskin bugün de geçerli olduğunu söyledi.
MATAM’IN ÇALIŞMALARI
İTÜ MATAM ekibinin Marmara’daki heyelanları inceleyerek tsunami risklerini modelleyeceğini açıklayan Prof. Dr. Yaltırak, elde edilen tüm verilerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.