Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depreminde o tarihi vurguladı!
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili de etkiledi. Ardından uzmanlar, İstanbul'da deprem olabileceğine dikkat çekti. İstanbul depremi haritası ve tarihi en çok araştırılan konular arasında gündemde yerini koruyor. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul deprem tarihini mercek altına aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde etkisini gösterdi. Birçok uzman İstanbul'da da deprem olabileceğini işaret etti. Ardından vatandaşlar, olası İstanbul depremini araştırmaya başladı.
İstanbul deprem haritası ve fay hattı gündemdeki yerini koruyor. İstanbul deprem tarihine göre, son 5 asırda ise 2 büyük İstanbul depremi bulunuyor. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi için dikkat çeken bir analiz yaptı.
1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ
1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.
1766 İSTANBUL DEPREMİ
1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş gerçeleşmiş jeologların ve deprem bilimcilerin ifadesiyle çok büyük bir depremdir.
Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır.
DEPREM TARİHİ BU RAKAMA İŞARET ETTİ
Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.
7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor.
Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.