Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depreminde o tarihi vurguladı!

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde etkisini gösterdi. Birçok uzman İstanbul'da da deprem olabileceğini işaret etti. Ardından vatandaşlar, olası İstanbul depremini araştırmaya başladı.

İstanbul deprem haritası ve fay hattı gündemdeki yerini koruyor. İstanbul deprem tarihine göre, son 5 asırda ise 2 büyük İstanbul depremi bulunuyor. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi için dikkat çeken bir analiz yaptı.