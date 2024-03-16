Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riski bölgelerini sıraladı!
Büyük Marmara depremine ilişkin uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, deprem olma olasılığını açıklayarak İstanbul'un en riskli bölgelerini de tek tek sıraladı.
Prof. Dr. Naci Görür, "30 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 47. Bu çok yüksek bir şey. Dolayısıyla biz 24'üncü yıl içerisindeyiz" ifadelerini kullanarak İstanbul depreminin zamanlamasına dikkat çekti.
CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Görür'ün uyarıları şu şekilde:
Bu konuyu mümkün olduğunca uygun yerlerde, uygun şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. 99 Gölcük depremleri olduktan sonra Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi tehdit altına girdi. O zamandan beri Marmara'ya ve İstanbul'a ve Marmara Bölgesi'ne dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani insanlar elbette insani duygularla endişe edebilirler. Yani İstanbul'da çok şeyler yapıldı, doğru. Bunu belediyeler yaptı, hükümet yaptı, belli ölçüde halk yaptı ama bu yapılanlar yeterli değil. Bir an önce biz İstanbul'u planlı, programlı, devletiyle, belediyesiyle, vatandaşıyla, omuz omuza, kol kola, gönül birliğiyle depreme hazırlamamız gerekli.
Yani aksi halde çok üzüleceğiz demektir. Şimdi kentsel dönüşüm denilince deprem odaklı kentsel dönüşümden bahsetmek lazım. Bir kenti depremi hazırlamak demek sadece yapı stokuyla olmaz. Yani İstanbul'u depremi hazırlamak için önce yönetimi, halkı, altyapıyı, yapı stokunu, ekosistem ve çevreyi, ekonomiyi deprem dirençli yapacaksın.
İSTANBUL'UN EN RİSKLİ BÖLGELERİ
Çok basit ve ortalama bir değerle yani insanların aklında kalacak düşünürsek, şimdi 2. Boğaz Köprüsü'nü düşünün.