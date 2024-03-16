Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riski bölgelerini sıraladı!

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Görür'ün uyarıları şu şekilde:

Bu konuyu mümkün olduğunca uygun yerlerde, uygun şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. 99 Gölcük depremleri olduktan sonra Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi tehdit altına girdi. O zamandan beri Marmara'ya ve İstanbul'a ve Marmara Bölgesi'ne dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani insanlar elbette insani duygularla endişe edebilirler. Yani İstanbul'da çok şeyler yapıldı, doğru. Bunu belediyeler yaptı, hükümet yaptı, belli ölçüde halk yaptı ama bu yapılanlar yeterli değil. Bir an önce biz İstanbul'u planlı, programlı, devletiyle, belediyesiyle, vatandaşıyla, omuz omuza, kol kola, gönül birliğiyle depreme hazırlamamız gerekli.