Prof. Dr. Naci Görür uyardı: "Kumburgaz fayı zorlanıyor!"
Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz Fayı'nın zorlandığını ve stres alanının değişime uğradığını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.24’te Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremin merkez üssünün Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 8,85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin farklı bir büyüklük verisi paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.
NACİ GÖRÜR'DEN ÇARPICI UYARI: “KUMBURGAZ FAYI ZORLANIYOR"
Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin konumuna ve özelliklerine dikkat çekti. Görür, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı.”
Görür’ün bu açıklaması, bölgede beklenen olası büyük Marmara depremine yönelik kaygıları yeniden gündeme taşıdı.