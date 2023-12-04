Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa Depremi Sonrası İlk Açıklama! Gemlik İçin Kritik Uyarı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Mudanya'da gerçekleşen deprem sonrası açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, Gemlik'in depreme karşı güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gemlik'in güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) güney kolunda gerçekleştiğini söyledi. Görür, şu ifadeleri kullandı:

- Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun