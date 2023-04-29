Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması: Adana'da büyük deprem bekleniyor mu?
6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıcı etki yarattı. O iller arasında Adana da bulunuyor. Prof. Dr. Naci Görür açıklaması ile takip edilen süreçte bölgede bulunan için bazı noktalara dikkat çekildi. Adana deprem riski olan ilçeler de araştırılıyor.
Son günlerde Adana, Saimbeyli merkezli artçılar meydana geldi. 4 ve üzerinde kaydedilen depremler bölgede panik yaratırken daha büyük bir depremin meydana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Konuya dair Naci Görür'ün açıklaması akıllara geldi...
"ADANA VE KIBRIS'TA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİR"
İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması:
- Arkadaşlar Hatay'da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana'da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş'ta oldu. Adana ve Kıbrıs'ta da dikkatli olmamız gerekir.
- Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var.
"SORGUN FAYI KIRILMADI"
Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hasabından şu ifadelere yer verdi:
- Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor.