Naci Görür'ün dikkat çektiği Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor?
Kahramanmaraş depremi, çevresindeki 10 ili de çok büyük etkiledi. Deprem, Türkiye'deki 3 büyük fay hattından olan Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleşti. Prof. Dr. Naci Görür, kritik Doğu Anadolu fay hattı Adana depremi uyarısında bulundu. Peki, Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor?
Türkiye'de 3 büyük fay hattının bulunduğu Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı, bugüne kadar büyük depremlerle sarsıldı.
Kahramanmaraş depremi, ise Doğu Anadolu Fay zonu üzerinde gerçekleşti. Depremlerin ardından Doğu Anadolu Fay Hattında bulunan iller gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür, kritik Doğu Anadolu fay hattı Adana depremi uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Hatay ise 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. 11 ilde hasara yol açan depremin gerçekleştiği Doğu Anadolu fay hattında bulunan iller merak konusu oldu.
DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?
• Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor.
• Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Kahramanmaraş üçlü bitişmesi ile başlıyor.
• Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.
DOĞU ANADOLU FAY HATTINDAN GEÇEN ŞEHİRLER
Doğu Anadolu Fay Hattı;
• Hatay,
• Osmaniye,
• Gaziantep,
• Kahramanmaraş,
• Adıyaman,
• Elazığ,
• Bingöl,
• Muş'a kadar devam eder.
• Sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.
PROF. DR. GÖRÜR'DEN ADANA UYARISI
Prof. Dr. Naci Görür, Adana için şu ifadeleri kullandı:
- Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk.
- Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilimci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor.
- Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var.