Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı: Marmara’da büyük deprem ihtimalini azaltan 2 kritik neden

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek depremlerin kara depremlerine kıyasla daha küçük olmasının nedenlerini açıkladı.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde beklenen depremlerin neden kara depremlerine göre daha düşük şiddette olabileceğine dair teknik değerlendirmelerde bulundu. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bektaş, “Marmara Denizi depremi küçültüyor” ifadesini kullanarak, süreci etkileyen jeofizik faktörleri sıraladı.

Bektaş’ın açıklamasına göre, Marmara Denizi’nin oluşumunu sağlayan manto yükselmesi, üstteki deprem üreten sismik kabuğun ısınmasına, gerilmesine ve incelmesine yol açıyor. 

Bu durumun jeofizik kesitlerle de görülebildiğini belirten Bektaş, derinden yükselen sıcak akışkanların ise fayların daha kolay kaymasına (creep) neden olduğunu vurguladı.

Paylaşımında maddeler halinde nedenleri sıralayan Bektaş, “İnce sismik kabuk ve creep nedeniyle faylar 7’den küçük deprem üretiyor. Karada ise kalın sismik kabuk ve kilitli fay, 7’den büyük deprem üretiyor” dedi.

Bektaş, ayrıca Gholomrezai ve diğer araştırmacıların 2019 yılında yayımladığı jeofizik harita ve kesitler üzerinde son yüzyılın depremlerinin dağılımının da bu görüşü desteklediğini ifade etti.

deprem