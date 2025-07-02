Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem açıklaması: "Arka arkaya gelen depremler büyük riski tetikledi!"
Bursa’nın Gemlik ilçesinde iki gün içinde meydana gelen 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğündeki depremler sonrası Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolundaki tehlike yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bu sarsıntıların bölgede stres birikimini artırdığını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Temmuz 2025 günü saat 13:57’de, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin 12.91 kilometre derinliğinde kaydedildi. Aynı bölgede önceki gün de 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı yaşanmıştı.
Söz konusu depremler başta Bursa ve çevresi olmak üzere, İstanbul gibi yakın illerde de hissedilerek paniğe neden oldu. Art arda gelen sarsıntılar üzerine uzmanlar, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki hareketliliği yakından izlemeye başladı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomim'e göre, Bektaş, 1939 Erzincan depremiyle başlayan ve batıya doğru ilerleyen stres aktarımı zincirinin, yıllar içinde Marmara’ya ulaştığını hatırlatarak şu uyarılarda bulundu:
“1939 Erzincan depremi batıya doğru bir stres aktarımı başlattı. Bu zincir, Mudurnu Vadisi’ne ve 1957-1967 yılları arasında meydana gelen büyük depremlerle Gemlik Körfezi’ne kadar ulaştı. 1999 İzmit ve Düzce depremleri bu sürecin parçası oldu.”
“BURSA-ÇANAKKALE HATTI ARTIK DAHA RİSKLİ”
Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda yaşanan büyük depremlerin, güney kola da stres transfer ettiğini belirtti. Bu durumun, Gemlik Körfezi çevresindeki faylarda gerilimi artırdığını ifade eden Bektaş, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kuzey kol üzerindeki büyük depremler, güney kolu da etkiliyor. Bursa ile Çanakkale arasındaki hat artık daha dikkatli izlenmeli. Bu bölgede stres birikimi artıyor. Daha büyük depremler yaşanabilir. Bursa’nın deprem tehlikesi geçmişe göre daha ciddi bir seviyeye yükseldi.”