Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem açıklaması: "Arka arkaya gelen depremler büyük riski tetikledi!"

“Kuzey kol üzerindeki büyük depremler, güney kolu da etkiliyor. Bursa ile Çanakkale arasındaki hat artık daha dikkatli izlenmeli. Bu bölgede stres birikimi artıyor. Daha büyük depremler yaşanabilir. Bursa’nın deprem tehlikesi geçmişe göre daha ciddi bir seviyeye yükseldi.”