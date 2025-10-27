Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!

"Diğer taraftan büyük bölge olarak da Manisa'dan başlayıp Denizli'ye kadar giden bölge, Alaşehir, Buldan, orası Ege Bölgesi'ndeki aktif tektoniğin olduğu bölgelerdir. Hatta İncil'e, İncil'e de geçmiştir. Eee Yuhanna İncil'inde burada yedi kutsal kilise depremle yıkılmış olan bölgelerdir İsa'dan sonra 17'de ve 60'ta ve bu İncil kayıtlarına da geçmiştir buradaki depremsellik."