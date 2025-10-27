Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!
Karadeniz'de dün akşam meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilince kısa süreli panik yarattı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sarsıntının korkulacak bir durum oluşturmadığını belirterek asıl tehlikeli bölge olarak Ege'yi işaret etti ve kritik uyarılarda bulundu.
Karadeniz’de meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 3.7 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının niteliğine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.
CNN Türk’e konuşan Üşümezsoy, söz konusu depremin özelliklerine değinerek, “Bu olay belki de bir sismik yansıma olabilir. Yaklaşık 3.7 büyüklüğünde ve 500 metre çapında bir alanın yırtılmasıyla oluşmuş bir hareketten söz ediyoruz” dedi.
Uzman, depremin küçük ölçekte bir kırılma sonucu meydana geldiğini vurgulayarak, bölgede büyük bir fay hareketi beklenmediğini de bDepremin, Istranca Dağları'nın kuzeyindeki Sredna Gora çukur bölgesinin Karadeniz'e ulaştığı kesimde meydana geldiğini ifade eden Üşümezsoy, "Bölge tektonik olarak çok aktif olan bir bölge değil.elirtti.
O yüzden burada korktuğumuz büyük deprem oluşturmaz" şeklinde konuştu. Üşümezsoy, bu sarsıntının Silivri açıklarında yaşanan 5.3'lük depremden çok farklı bir hatta olduğunu da sözlerine ekledi.
TÜRKİYE'NİN EN RAHAT BÖLGELERİNDEN BİRİ"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Karadeniz’in Türkiye’nin en “rahat” bölgelerinden biri olduğunu belirterek, bölgenin şu anda tektonik açıdan fazla aktif olmadığını söyledi.
Ancak Üşümezsoy, geçmişte Karadeniz’in "açılma döneminde" yoğun jeolojik hareketler yaşandığını, bugün ise yalnızca kıyı kesimlerinde ters fay kaynaklı küçük depremlerin görüldüğünü ifade etti.
"YIRTILMALAR OLDU"
Üşümezsoy, Karadeniz kıyısında 5 veya 5 buçuk büyüklüğünde depremlerin olabileceğini ancak bunların "literatürümüzde büyük depremler değil" ifadeleriyle 1-2 kilometrelik yırtılmalar olduğunu belirtti.
DEPREMDE ASIL RİSKİ AÇIKLADI
Deprem uzmanı Üşümezsoy, Türkiye'de deprem riski açısından dikkat çektiği bölgelere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.
Daha önce Simav'a dikkat çektiğini ancak son verilerin "Simavlıları biraz rahatlatacak" nitelikte olduğunu belirten Üşümezsoy, oradaki depremlerin sıcak suların kaynamasıyla oluşan Akhisar benzeri "deprem fırtınaları" gibi göründüğünü söyledi.
"İNCİL KAYITLARINA DA GEÇMİŞTİR"
Üşümezsoy, asıl aktif bölge olarak Ege'yi işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diğer taraftan büyük bölge olarak da Manisa'dan başlayıp Denizli'ye kadar giden bölge, Alaşehir, Buldan, orası Ege Bölgesi'ndeki aktif tektoniğin olduğu bölgelerdir. Hatta İncil'e, İncil'e de geçmiştir. Eee Yuhanna İncil'inde burada yedi kutsal kilise depremle yıkılmış olan bölgelerdir İsa'dan sonra 17'de ve 60'ta ve bu İncil kayıtlarına da geçmiştir buradaki depremsellik."