Putin ne zaman Türkiye'ye gelecek? Kremlin'den son dakika açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye şubat ayı içerisinde gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin ertelendiği duyurulmuştu. Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili de soruyu yanıtladı. Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

Peskov, ziyaret tarihinin Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak belirleneceğini kaydederek, "Tarih kesinleştiğinde ortaklarımızla duyuracağız." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusuna değinen Peskov, bu anlaşmadaki Rusya ile ilgili kısmın uygulanmadığına dikkati çekerek, "Tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için şu anda herhangi bir neden yok." şeklinde konuştu.