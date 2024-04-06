Ramazan Bayramı'nda Batı Karadeniz revaçta! Doğa ve tarihle iç içe
rihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra, Karabük'ün Safranbolu, Düzce'nin Akçakoca, Sakarya'nın Sapanca ve Kocaeli'nin Kartepe ilçelerindeki otel ve pansiyonlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini dolu geçirecek.
Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası arasında yer alıyor.
Bizans Dönemi'ne ait kalesi ile 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, kilise ve bedestenin yanı sıra Amasra Müzesi'nde sergilenen, binlerce yıllık mirası yansıtan eserlerle dikkati çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilen "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesinin tamamlanmasıyla deniz yoluyla gelen yabancı turistleri de ağırlayan ilçede, 3 bin 500 yatak kapasiteli otel ve pansiyonlardaki doluluk yüzde 80'i aştı.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine, bayram tatili süresince 6 bin nüfuslu ilçeye yaklaşık 500 bin turistin geleceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Boran, Amasra'ya gelenlerin, "deniz, kum ve güneş" üçlüsünün yanı sıra 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ve doğal güzellikleri de görebileceğini dile getirdi.
Misafirlerin Amasra Kalesi'ile müzeyi, Çekiciler Çarşısı'nı ve antik kazı alanlarını gezebileceğini anlatan Boran, "Bunların yanı sıra Amasra denilince akla balık ve Amasra salatası gelir. Amasra salatasının da tam mevsimi. Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan ve 26 çeşit ürünle hazırlanan Amasra salatasını da tadabilirler. Balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti yapabilirler." dedi.