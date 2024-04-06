Ramazan Bayramı'nda Batı Karadeniz revaçta! Doğa ve tarihle iç içe

Misafirlerin Amasra Kalesi'ile müzeyi, Çekiciler Çarşısı'nı ve antik kazı alanlarını gezebileceğini anlatan Boran, "Bunların yanı sıra Amasra denilince akla balık ve Amasra salatası gelir. Amasra salatasının da tam mevsimi. Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan ve 26 çeşit ürünle hazırlanan Amasra salatasını da tadabilirler. Balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti yapabilirler." dedi.