Ramazan Pişkin'i öldüren şüpheli yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Diyarbakırlı Ramazan Hoca lakaplı Ramazan Pişkin, İstanbul Cerrahpaşa'da işlettiği çay ocağında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını duyurdu.

Ramazan Pişkin'i öldüren şüpheli yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Ramazan Pişkin, dün uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

- Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. 
# Ali Yerlikaya # içişleri bakanlığı
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