Rekabet Kurumu 39 süt firmasına soruşturma açtı: Listede 5 dev marka var
Rekabet Kurumu, “süt karşılığı yem” uygulamasıyla üreticileri baskı altına aldıkları gerekçesiyle 39 süt firmasına soruşturma başlattı. Listede Pınar, Sek, Sütaş, İtimat ve Yörsan gibi dev markalar da yer aldı.
39 SÜT FİRMASINA SORUŞTURMA
Rekabet Kurumu, çiğ süt üreticilerini baskı altına aldıkları gerekçesiyle 39 süt firmasına soruşturma başlattığını açıkladı. Süt karşılığı yem dayatması, ödemelerde gecikme ve üretici aleyhine uygulamalar soruşturmanın merkezinde.
DEV MARKALAR DA LİSTEDE
Soruşturma açılan 39 firma arasında Türkiye’nin önde gelen markaları da bulunuyor. Pınar, Sek, Sütaş, İtimat ve Yörsan soruşturma kapsamındaki şirketler arasında yer aldı.
REKABET KURUMU AÇIKLAMA YAPTI
Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, bazı sanayicilerin çiğ süt satın almak için üreticilere kendi yemlerini alma şartı koştuğu, ödemelerde üretici aleyhine gecikme yaşandığı belirtildi. Kurum, bu uygulamaların üreticilerin pazarlık gücünü zayıflattığını vurguladı.
ÜRETİCİLER ZORLANMAYACAK
Kurum, üreticilerin yem almaya zorlanamayacağını ve sözleşmelerde taban fiyat, vade, prim ve gönüllülük esaslarına uyulacağını açıkladı. Aksi durumda sanayicilere idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.
LİSTEDE YER ALAN FİRMALAR (1)
Ak Gıda, Akpınar Süt, Altınköy Gıda, Balıkesir Onur Süt, Balkan Süt, Biçenler Süt, Cebeci Süt, Danone Tikveşli, Gönenli Süt, Güneşoğlu Süt, Güney Süt, Güneydoğu Süt, Gürsüt, İtimat Peynircilik.
LİSTEDE YER ALAN FİRMALAR (2)
Karagöl Süt, Kelebek Süt, Konsüt Gıda, Meysüt, Milk Academy, Muratbey, Mustafa Özlek, Öz Göçerler, Özışık Süt, Öztadım Süt, Özüçler Süt.
LİSTEDE YER ALAN FİRMALAR (3)
Sek, Sütaş, Tarım Kredi Süt, Teksüt, Torunoğlu Süt, Uğuray Süt, Yelken Gıda, Yörsan, Yörük Süt, Yörükoğlu.
LİSTEDE YER ALAN FİRMALAR (4)
Panagro/Konya Şeker, Pınar Süt, Rella Gıda, Rodos Süt.
ÜRETİCİLER BİLGİLENDİRİLECEK
Rekabet Kurumu, soruşturma açılan firmaların tüm çiğ süt üreticilerine haklarını anlatan bilgilendirme metni göndermelerini de şart koştu. Böylece üreticilerin pazarlık gücünün artırılması hedefleniyor.