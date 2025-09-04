Rekabet Kurumu 39 süt firmasına soruşturma açtı: Listede 5 dev marka var

REKABET KURUMU AÇIKLAMA YAPTI



Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, bazı sanayicilerin çiğ süt satın almak için üreticilere kendi yemlerini alma şartı koştuğu, ödemelerde üretici aleyhine gecikme yaşandığı belirtildi. Kurum, bu uygulamaların üreticilerin pazarlık gücünü zayıflattığını vurguladı.