Rojin Kabaiş dosyasında kritik bulgu: İki erkeğe ait DNA tespit edildi

“BAŞINDAN BERİ CİNAYET OLDUĞU BELLİYDİ”



Baba Nizamettin Kabaiş, kızının intihar etmediğini yineleyerek şunları söyledi:



“Baştan beri belliydi, bir cinayet olduğu. DNA'ların ciddi anlamda bulaşla ilgili olmadığı belli oldu artık. Rojin’in vücudunda iki erkeğe ait DNA vardır. Diyor ki; Ben iki kişiyi tespit ettim. Bu iki kişi katildir, siz de tutuklayın, onlara ağır ceza verin. Biz çok acı çekiyoruz. Dünden beri benim uykum gelmemiş. Ben çok zor durumdayım. Kimler yaptı? Kimler delilleri karartmaya çalıştı? Kimler kapatmaya çalıştılar? Her şey Allah'ın izniyle açığa çıkacak ve biraz da olsa biz nefes alacağız.”