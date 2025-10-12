Rojin Kabaiş dosyasında kritik bulgu: İki erkeğe ait DNA tespit edildi
Van’da sahilde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in adli raporunda göğüs ve vajina bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi. Baba Nizamettin Kabaiş, “Baştan beri cinayet olduğu belliydi” diyerek faillerin bulunmasını istedi.
DNA RAPORUNDA ÇARPICI BULGU
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin hazırlanan raporda, göğüs ve vajina bölgesinde iki erkeğe ait DNA tespit edildi.
Baba Nizamettin Kabaiş, “Kızıma bu vahşeti yapanlar yakalansın, en ağır ceza neyse onlara versinler. Ben canımdan vazgeçeceğim, bu katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim” dedi.
Diyarbakır Barosu’nda yapılan ortak basın toplantısında açıklanan raporda, Rojin Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği bildirildi. Bu bulgunun dosyanın seyrini değiştirebileceği ifade edildi.
“BAŞINDAN BERİ CİNAYET OLDUĞU BELLİYDİ”
Baba Nizamettin Kabaiş, kızının intihar etmediğini yineleyerek şunları söyledi:
“Baştan beri belliydi, bir cinayet olduğu. DNA'ların ciddi anlamda bulaşla ilgili olmadığı belli oldu artık. Rojin’in vücudunda iki erkeğe ait DNA vardır. Diyor ki; Ben iki kişiyi tespit ettim. Bu iki kişi katildir, siz de tutuklayın, onlara ağır ceza verin. Biz çok acı çekiyoruz. Dünden beri benim uykum gelmemiş. Ben çok zor durumdayım. Kimler yaptı? Kimler delilleri karartmaya çalıştı? Kimler kapatmaya çalıştılar? Her şey Allah'ın izniyle açığa çıkacak ve biraz da olsa biz nefes alacağız.”
Kabaiş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bize dediler ki intihar etmiş. ‘Suda boğulma’ diye kabul ettiler ama öyle değil. Ben şüphelendim. Aynen benim dediğim çıktı. Onlar kapatmaya çalıştılar ama ben bir baba olarak mücadele edeceğim, mücadelemi bırakmayacağım. Gerekirse tekrar Ankara'ya gideceğim. Annesiyle beraber Başkanlığına çıkacağız.”
Baba Kabaiş, kızının ölümünün ardından yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:
“O katiller yakalanana kadar, cezaları çekene kadar biz durmayacağız, mücadele edeceğiz. Çünkü bizim ciğerimiz yanmış. Düşün ki vücudundan bir parça eksilmiş. Kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş. Kolsuz, ayaksız geziyoruz şu anda. Vücudumuzdan bir parça eksilmiş. Ama katledilmiş. Büyük bir zulümle gitti. Biz zor durumdayız. Hak, hukuk, adalet neyse adalet yerini bulsun. Suçlular da cezasını çeksin.”