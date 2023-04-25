Sağlık Bakanlığı atama kuraları bugün çekiliyor | Kura çekimi canlı yayın

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.

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