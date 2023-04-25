Sağlık Bakanlığı atama kuraları bugün çekiliyor | Kura çekimi canlı yayın
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek 10 bin 900 işçi alımı kura çekilişi 25 - 26 Nisan günlerinde Ankara'da yapılacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25 Nisan Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı branşlarda toplam 10 bin 900 işçi için gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi 26 Nisan Çarşamba günü de devam edecek. İŞKUR üzerinden alınan başvurular çekilişin ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yapılacak. Asil ve yedek nihai isim listesi kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi...
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlan doğrultusunda adaylar başvuru işlemlerini 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.
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