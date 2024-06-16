Sahiplendiği hayvanı sokağa bırakanlara ağır cezalar geliyor!

Buna göre, Şanlıurfa’da yaşanan olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçeye veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek. Ayrıca, hayvanları sahiplenip sokağa atanlara uygulanan mevcut 5 bin TL’lik ceza da 50 bin TL’ye çıkarılacak