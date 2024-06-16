Sahiplendiği hayvanı sokağa bırakanlara ağır cezalar geliyor!
Milliyet’in elde ettiği bilgilere göre, teklif metnine eklenen maddelerle yeni para cezaları gündeme gelecek.
Buna göre, Şanlıurfa’da yaşanan olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçeye veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek. Ayrıca, hayvanları sahiplenip sokağa atanlara uygulanan mevcut 5 bin TL’lik ceza da 50 bin TL’ye çıkarılacak
Yasa teklifine göre "sahipsiz sokak hayvanı" tanımı yapılarak "köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması" belirli hükümlere bağlanacak.
Vatandaşlar tarafından şikayet edilen, belirli yerlerde çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak. Mahallelerde, vatandaşlar tarafından bilinen ve beslenen zararsız köpekler ise kısırlaştırılmak şartıyla sokakta kalmaya devam edecek.
Toplanan sokak köpekleri arasında barınak koşullarında yaşamını sürdüremeyecek durumda olan hasta ve saldırgan köpeklere ve 1 ay içinde sahiplendirilmeyenlere “ötenazi (iğneyle uyutma)” uygulanacak.