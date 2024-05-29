Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenleme nasıl olacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Sokaklardaki sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılacak olan yasal düzenleme uzun süredir tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son dakika açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. İşte merakla beklenen yasal düzenlemenin ayrıntıları...
Sokaklardaki sahipsiz hayvanlarla ilgili tartışmalar son yıllarda artmış durumda. Özellikle sahipsiz köpeklerin saldırdığı insanlardan hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu.
Hal böyle olunca sahipsiz hayvanların durumları ile ilgili hükümet harekete geçme kararı aldı. Kısırlaştırma ve uyutulma seçenekleri üzerinde değerlendirmeler yapılırken yapılacak olan yasal düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin soru üzerine açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenleme konusunda Tarım ve Orman; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği; İçişleri ile Adalet bakanlıklarının çalıştığını belirtti.