Sahte zeytinyağı skandalı! Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler

SAHTE YAĞ VE PEYNİR ÜRETİMİNE SIKI TAKİP

Bakanlık, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Son dönemde yapılan kontrollerde bazı firmaların, gıda ürünlerinde tüketici sağlığını tehdit edecek yöntemlerle üretim yaptığı ortaya çıktı.