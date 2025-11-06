Sahte zeytinyağı skandalı! Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları tek tek açıkladı. Son listede, zeytinyağı ve peynir üretiminde ciddi usulsüzlükler tespit edilen 15 firma yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü gıda denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi.
Yapılan açıklamaya göre, laboratuvar analizlerinde tüketici sağlığını riske atacak şekilde hile yapıldığı belirlenen çok sayıda ürün tespit edildi.
Listeye son olarak özellikle zeytinyağı ve peynir sektöründe faaliyet gösteren 15 firma daha eklendi.
SAHTE YAĞ VE PEYNİR ÜRETİMİNE SIKI TAKİP
Bakanlık, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Son dönemde yapılan kontrollerde bazı firmaların, gıda ürünlerinde tüketici sağlığını tehdit edecek yöntemlerle üretim yaptığı ortaya çıktı.
Denetim sonuçlarına göre, bitkisel yağlarda gıda üretiminde kullanılması yasak olan boya maddeleri tespit edildi.
Ayrıca peynirlerde nişasta karıştırıldığı, bazı zeytinyağı ürünlerinde ise içerik manipülasyonları yapıldığı belirlendi.
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: