Salim Güran'ın 'sildim' dediği ses kayıtları ortaya çıktı!

"HİÇBİR BİLGİM YOK"



Komutan bu kez, “Ne zaman kayboldu" diye sorunca amca “Valla öğleden sonra kimse görmemiş artık. Yani köyün hepsi ayaklanmış, arıyorlar ama bulamıyorlar. Dedim komutanımı bir arayıp haber vereyim. Daha yeni beni aradılar, ben de tarladan geldim” diyor.



Komutanın, “En son kim görmüş” sorusuna da, “En son benim kardeşimin iki kızı beraber geliyorlar. Bir tanesi eve gidiyor, öbürü de sözde eve gitmiş ama gitmemiş. Hiçbir bilgim yok."

Komutan “Allah Allah ahırlara falan bir bakın nereye gider ki. Tamam, biz bir bakalım” diyor. Amca Salim Güran vallahi bilmiyorum komutanım biz de korkuyoruz, arıyoruz. Köyün hepsi ayaklanmış. Allah razı olsun teşekkür ederim” diye cevap veriyor.

Komutan, “Ahırlara falan da bakın” diyor. Salim Güran, “Her yere bakıyoruz komutanım, bahçelere bakıyoruz, ahırlara bakıyoruz. Durmuyoruz, arıyoruz komutanım, her yeri arıyoruz" yanıtı veriyor.

Komutan bu kez, “Peki tamam. Adı neydi çocuğun” sorusuna Salim Güren, "Narin" diye cevap veriyor. Komutanın “Soyadı neydi?​” sorusuna da “Güran” diye yanıt verip ardından “Teşekkür ederim komutanım” telefonu diyerek kapatıyor.