Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek ölen şarkıcı Güllü’nün ölümüne dair kızı Tuyan Ülkem’in ifadesi ortaya çıktı. Ülkem, “Annem Roman havası oynuyordu, alkollüydü, dengesini kaybedip camdan düştü” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 1

ARABESK MÜZİĞİN SEVİLEN SESİ GÜLLÜ HAYATINI KAYBETTİ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla ‘Güllü’ olarak bilinen Gül Tut, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

1 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 2

OĞLU ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ölüm haberini sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından duyurdu. Yavuz, “İntihar haberleri asılsızdır. Annem elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

2 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 3

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güllü’nün pencereden düşmeden önce odada oynadığı anlar ile kızının ve arkadaşının çığlık çığlığa koşarak çıktığı görüntüler dosyaya girdi.

3 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 4

Olaydan iki gün önce evine akıllı kilit yaptırdığı da öğrenildi.

4 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 5

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Sanatçı Güllü, kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düşmüş, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır” denildi.

5 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 6

“KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL”

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürerken, kızı Tuyan Ülkem ifadesinde “Kendisini itme söz konusu değil” dedi.

6 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 7

Kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi.

7 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 8

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Güllü’nün cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

8 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 9

“ARTIK ÇOK DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM” DEMİŞTİ

Güllü, sosyal medya paylaşımında, “Sevgili Furkan kardeşim geldi, bana şifreli kapı yaptı. Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

9 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 10

Öte yandan, bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü'nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

10 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 11
11 12
Sanatçı Güllü, denge kaybı şikayetiyle bir hafta önce özel hastanede muayene olmuş - Resim: 12
12 12
ifadesi ortaya çıktı