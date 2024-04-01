Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık sonucu apar topar hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kadir İnanır'ın yoğun bakım sürecini tamamladığı ve servise çıkarıldığı açıklandı.

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Geçtiğimiz günlerde evinde aniden rahatsızlanarak inme geçiren ve ameliyat edilen sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan ve burada tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili mraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan açıklama geldi. Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Kadir İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi.

Sanatçının tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Sağlam, "Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor." dedi.

Sağlam, Kadir İnanır'ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktararak, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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