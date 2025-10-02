Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma cinayet büroya devredildi! İşte kritik nedenler

EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ



26 Eylül gecesi Yalova’daki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü için polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsinin ardından İstanbul Tuzla’da toprağa verildi.

Yapılan ön otopsi raporunda “darp” ve “cebir” izine rastlanmadığı açıklandı. Ancak çok sayıda iddia gündeme geldi ve dosya cinayet masasına devredildi.