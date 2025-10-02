Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma cinayet büroya devredildi! İşte kritik nedenler
Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma cinayet masasında incelenecek. "Neler Oluyor Hayatta" programında dosyanın neden cinayet büroya devredildiğine dair 7 madde açıklandı.
EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
26 Eylül gecesi Yalova’daki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü için polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsinin ardından İstanbul Tuzla’da toprağa verildi.
Yapılan ön otopsi raporunda “darp” ve “cebir” izine rastlanmadığı açıklandı. Ancak çok sayıda iddia gündeme geldi ve dosya cinayet masasına devredildi.
Kanal D’de yayımlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında, Güllü’nün ölümünün cinayet büroya devredilme nedenleri izleyicilerle paylaşıldı.
Ortaya çıkan ses kayıtlarında çelişkiler ve bilgi kirliliği bulunması, dosyanın cinayet masasına alınmasına neden oldu.
Olay, “şüpheli ölüm” olarak değerlendirildi ve bu nedenle dosya kriminal açıdan incelenmeye başlandı.
Sanatçının yakınları, olayın ne cinayet ne de basit bir kaza olduğunu düşündüklerini açıkladı.
Canlı yayında yapılan canlandırmada, “roman havası oynarken düştü” iddiasının fiziksel olarak imkânsız olduğu belirtildi.
Yatak ile komodin arasındaki dar alanda, gençlerin Güllü’yü çekmiş olabileceği ihtimali gündeme geldi.
Güllü’nün sağlık sorunları ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynaması için bir neden olmadığı ifade edildi.