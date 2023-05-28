Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
28 Mayıs Pazar günü saat 17:00 itibari ile ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlanmış oldu. Seçimlerin bitmesinin ardından vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Seçimlerin ikinci tura kalması ile seçim sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin araştırmalar vatandaşlar tarafından yoğunlaştı. Peki, 2. Tur seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başladı ve 17.00'de sona erdi.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Kaynak: ysk.gov.tr